На Покровском направлении Силы обороны сбили вражеский Су-25
Воскресенье, 7 июля 2024, 16:04
Воины-зенитчики 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко сбили вражеский штурмовик Су-25 в Донецкой области.
Источник: ОСУВ "Хортица" в Telegram
Дословно: "На Покровском направлении наши украинские военные сбили российский самолет Су-25, который обстреливал позиции подразделений Сил обороны.
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Воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко (110 ОМБр – ред.), приземлили очередной штурмовик Су-25, который теперь догорает в степях украинского Донбасса".