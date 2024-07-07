На Покровском направлении Силы обороны сбили вражеский Су-25

Воины-зенитчики 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко сбили вражеский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

Источник: ОСУВ "Хортица" в Telegram

Дословно: "На Покровском направлении наши украинские военные сбили российский самолет Су-25, который обстреливал позиции подразделений Сил обороны.

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Воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко (110 ОМБр – ред.), приземлили очередной штурмовик Су-25, который теперь догорает в степях украинского Донбасса".