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На Харьковщине усиливают меры по противодействию вражеским ДРГ – Клименко

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 июля 2024, 16:25
На Харьковщине усиливают меры по противодействию вражеским ДРГ – Клименко
Игорь Клименко (по центру) на Харьковщине, фото из его Telegram

В Харьковской области усиливают меры по противодействию диверсионно-разведывательным группам врага.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram по итогам поездки в Харьковскую область

Прямая речь: "В Золочеве провел совещание вместе с областной и местной властью, руководителями подразделений системы МВД. Вопросов немало: эвакуация из приграничных сел, фортификации, аварийное питание критической инфраструктуры и станций связи.

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Особое внимание – противодействию диверсионно-разведывательным группам врага. Наши подразделения постоянно выявляют и дают отпор российским диверсантам. Для усиления контроля пограничники обустраивают дополнительные наблюдательные посты, увеличено количество групп реагирования".

Детали: Клименко отметил, что на Харьковщине посетил приграничные громады, которые страдают от обстрелов.

"Враг бьет по населенным пунктам, чтобы запугать гражданских. Но ни удары артиллерии, ни вылазки диверсантов не заставят нас отступить", - подчеркнул он.

Темы: КлименкоХарьковская областьграница
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