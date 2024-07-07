Россияне ударили по жилым кварталам Херсона, пострадала беременная
Воскресенье, 7 июля 2024, 16:39
Из-за обстрела Корабельного района Херсона в воскресенье пострадала беременная женщина, ее госпитализировали.
Источник: Херсонская ОГА
Дословно: "Российские военные вновь покрыли огнем жилые кварталы Херсона. Под обстрелом оказался Корабельный район.
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Повреждены частные дома. Сейчас известно об одной пострадавшей. Бригада "скорой" доставила в больницу беременную женщину, 32 лет, с признаками отравления продуктами горения.
Сейчас она находится под наблюдением медиков и в удовлетворительном состоянии".
Что предшествовало: Из-за вражеского обстрела в ночь на воскресенье в Херсоне полностью выгорело кафе "Лето".