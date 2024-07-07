Президент Эстонии предлагает странам НАТО тратить на оборону 3% ВВП

Президент Эстонии Алар Карис считает, что странам НАТО стоит обсудить увеличение минимальных расходов на оборону до 2,5 или 3% ВВП вместо нынешних 2%, которого достигли еще не все союзники.

Источник: Карис на пресс-конференции после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: Карис отметил, что НАТО стоит готовиться к тому, что Россия в последующие годы станет еще более опасной, чем в предыдущее десятилетие, и что становится все более очевидно, что расходы на оборону на уровне 2% недостаточны.

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"Нам следует обсудить повышение желаемых расходов на оборону до 2,5 или 3% ВВП", – отметил Алар Карис.

Он добавил, что важно также усилить ПВО стран НАТО, в частности "восточного фланга".

"Эстония готова разместить у себя дополнительные истребители и системы ПВО на ротационной основе, как согласовали на предыдущем саммите НАТО в Вильнюсе", – отметил он.

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Справка: Эстония уже тратит на оборону более 3% своего ВВП и уступает по этому показателю только Польше. Расходов на оборону на уровне более 3% в 2024 году ожидаемо достигнут пять членов НАТО, а выше 2% ВВП будут расходы более чем 20 союзников (включая тех, чьи расходы превышают 3%).

Президент Польши Анджей Дуда также хочет продвигать идею о том, чтобы повысить целевой показатель до 3% ВВП.