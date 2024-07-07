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В "Хортице" рассказали о ситуации в Торецке: Врага в городе нет

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 июля 2024, 17:22
В Хортице рассказали о ситуации в Торецке: Врага в городе нет
ситуация вокруг Торецка, deepstatemap

Силы обороны Украины контролируют обстановку в районе города Торецк Донецкой области, там продолжаются бои, территориальных успехов у российских оккупантов нет.

Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Ситуация вокруг города Торецка такова, что Силы обороны контролируют обстановку. Следует отметить и подчеркнуть, что по состоянию на данный момент никаких территориальных успехов враг не имел, вражеской российской армии в городе нет".

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Детали: Волошин отметил, что враг пытается давить на этом направлении, и на этом участке фронта продолжаются бои.

"Активные боевые действия продолжаются ежедневно. Боевые действия с противником происходят на подступах в районе окраин города", - отметил спикер.

По словам Волошина, оккупационная армия пытается захватить город, не считаясь с потерями своего личного состава и техники. Противник ищет слабые места в украинской обороне, бросает на штурмы мобилизованных и бывших заключенных.

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"Также присутствуют подразделения "Шторм z", "Шторм v", которые применяют как штурмовые и часто используют, чтобы выявить позиции или разминировать территорию. Оккупанты проводят много так называемых "мясных штурмов" мобильными огневыми группами", - рассказали в ВСУ.

Что предшествовало: В ночь на 3 июля Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российское военное командование намерено использовать наступление на Торецк для создания оперативных возможностей для продвижения или в районе Часового Яра или в районе Авдеевки.

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Темы: Донецкая областьвойна
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