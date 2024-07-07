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Президент Эстонии заявил, что членство Украины в НАТО не может быть предметом переговоров

Мария Емец, Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 июля 2024, 18:17
Президент Эстонии заявил, что членство Украины в НАТО не может быть предметом переговоров
Алар Карис во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в январе 2024 года, фото Anadolu via Getty Images

Президент Эстонии Алар Карис убежден, что будущее членство Украины в НАТО не может быть предметом переговоров, он также предостерег от обманчивого "перемирия" с Россией, которое предусматривает уступки Украины.

Источник: Карис на пресс-конференции после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: Президенты говорили о вопросах двустороннего сотрудничества, а также подготовке к саммиту НАТО в Вашингтоне, который начнется 9 июля.

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Карис отметил, что важнейшими темами саммита будет эффективная и долгосрочная поддержка Украины во время текущей горячей фазы войны и после нее, а также усиление оборонных возможностей НАТО.

Прямая речь: "НАТО должно послать сильный сигнал о том, что будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Членство Украины в НАТО не может быть предметом переговоров, ее движение к членству необратимо".

Больше деталей: Он подчеркнул, что в истории есть немало уроков по поводу того, что умиротворение агрессоров обеспечивает лишь временный мир.

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"Если не уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, это лишь приведет к новым и худшим войнам в будущем. Россия и другие агрессоры в результате этого будут чувствовать себя более уверенно... Единственная стратегия, которая сейчас может сработать – предоставлять Украине как можно большую поддержку", – отметил Карис.

Он также напомнил, что Эстония поставила цель предоставлять в поддержку Украины помощь в размере от 0,25% своего ВВП.

Что предшествовало: Также Алар Карис заявил, что союзникам следовало бы увеличить целевой показатель расходов на оборону с 2% ВВП до 2,5 или 3%.

Смотрите также новый видеоблог "ЕвроПравды" из Вашингтона о том, чего Украине ожидать от саммита НАТО.

Темы: ЭстонияНАТО
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