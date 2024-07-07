Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Зеленский: Будем укреплять флот вместе с Британией и Нидерландами

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 июля 2024, 20:42
Зеленский: Будем укреплять флот вместе с Британией и Нидерландами
Владимир Зеленский в обращении 7 июля, фото ОП

Президент Владимир Зеленский в воскресенье в Одессе проинформировал новых министров обороны и иностранных дел Нидерландов, а также нового министра обороны Британии о ситуации на поле боя, также речь шла об укреплении украинского флота и ПВО.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня здесь, в Одессе, были новые министры обороны и иностранных дел Нидерландов, а также новый министр обороны Великобритании. Проинформировал их о ситуации на поле боя; был доклад от командующего ВМС Неижпапы.

Реклама:

Будем укреплять украинский флот и в дальнейшем вместе с Британией, вместе с Нидерландами – есть хорошие новые детали такого нашего сотрудничества. Говорили сегодня и об укреплении ПВО, это наш безусловный приоритет, и я благодарен за готовность делать следующие шаги – в частности по F-16".

Детали: Зеленский также сообщил, что в воскресенье в Одессе не только наградил воинов ВМС, но и посетил раненых военных.

Также он провел и совещание по ситуации в Одессе и области, в частности по безопасности, работе транспортных артерий, энергетике и социальным вопросам.

Темы: ЗеленскийВеликобританияНидерландыОдесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина надеется получить шесть F-16 летом и 20 до конца года - СМИ

На портале "Дії" можно будет оформить статус участника боевых действий - Федоров

Россия пугает украинцев подрывом дамб в Киеве и Каневе

Официальный курс доллара впервые в истории превысил 41 гривну

видеоВ Подмосковье разбился пассажирский самолет: на борту был только экипаж

В Минобороны заявили, что в "Резерв+" ежедневно обновляют данные 90-100 тысяч украинцев

Все новости...
В "Хортице" рассказали о ситуации в Торецке: Врага в городе нет
Орбан рассказал, что ему сказал Путин о "скором" перемирии ради переговоров
Новые руководители МИД и Минобороны Нидерландов совершили свой первый визит в Украину
Новый министр обороны Британии в Одессе анонсировал пакет военной помощи
Последние новости
05:28
ISW: украинские военные проводят контратаки на отдельных участках фронта
05:21
ФутболЛунин: Хочу открыть для себя Мбаппе как личность
05:00
Маск пожертвовал деньги в фонд, который поддерживает Трампа
04:16
Эрдоган обсуждал с Зеленским восстановление зернового коридора
02:59
ЦНС: Беларусь готовит "операции под чужим флагом" в приграничной зоне
02:29
Формула-1Ферстаппен рассказал о травме после столкновения с Гамильтоном в 2021
01:56
Зеленский встретился с конгрессменами США: говорили о промышленных возможностях
00:55
В Донецкой области россияне дроном атаковали автомобиль: погиб полицейский
00:08
Deep State: Силы обороны выбили врага из села на Харьковщине
23:56
МИД Германии: Председательство Венгрии в ЕС уже нанесло значительный ущерб
Все новости...
Реклама:
Реклама: