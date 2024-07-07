Зеленский: Будем укреплять флот вместе с Британией и Нидерландами

Президент Владимир Зеленский в воскресенье в Одессе проинформировал новых министров обороны и иностранных дел Нидерландов, а также нового министра обороны Британии о ситуации на поле боя, также речь шла об укреплении украинского флота и ПВО.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня здесь, в Одессе, были новые министры обороны и иностранных дел Нидерландов, а также новый министр обороны Великобритании. Проинформировал их о ситуации на поле боя; был доклад от командующего ВМС Неижпапы.

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Будем укреплять украинский флот и в дальнейшем вместе с Британией, вместе с Нидерландами – есть хорошие новые детали такого нашего сотрудничества. Говорили сегодня и об укреплении ПВО, это наш безусловный приоритет, и я благодарен за готовность делать следующие шаги – в частности по F-16".

Детали: Зеленский также сообщил, что в воскресенье в Одессе не только наградил воинов ВМС, но и посетил раненых военных.

Также он провел и совещание по ситуации в Одессе и области, в частности по безопасности, работе транспортных артерий, энергетике и социальным вопросам.