Зеленский: Будем укреплять флот вместе с Британией и Нидерландами
Президент Владимир Зеленский в воскресенье в Одессе проинформировал новых министров обороны и иностранных дел Нидерландов, а также нового министра обороны Британии о ситуации на поле боя, также речь шла об укреплении украинского флота и ПВО.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Сегодня здесь, в Одессе, были новые министры обороны и иностранных дел Нидерландов, а также новый министр обороны Великобритании. Проинформировал их о ситуации на поле боя; был доклад от командующего ВМС Неижпапы.
Будем укреплять украинский флот и в дальнейшем вместе с Британией, вместе с Нидерландами – есть хорошие новые детали такого нашего сотрудничества. Говорили сегодня и об укреплении ПВО, это наш безусловный приоритет, и я благодарен за готовность делать следующие шаги – в частности по F-16".
Детали: Зеленский также сообщил, что в воскресенье в Одессе не только наградил воинов ВМС, но и посетил раненых военных.
Также он провел и совещание по ситуации в Одессе и области, в частности по безопасности, работе транспортных артерий, энергетике и социальным вопросам.