В Мелитополе гремели взрывы, пропал свет, вода и интернет – СМИ

дым после взрывов в Мелитополе, фото: РИА Юг

В оккупированном Мелитополе Запорожской области в воскресенье раздавались взрывы, СМИ сообщают о попадании по аэродрому и в районе Автоцветролита, где россияне обустроили военные базы, сами оккупанты заявляют, что якобы сбили все ракеты.

Источник: РИА Юг (РИА Мелитополь), оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов, так называемый "губернатор" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий

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Детали: Как пишет РИА Юг, первый взрыв прогремел около 14 часов, его было хорошо слышно на южной окраине города.

Впоследствии мощные взрывы прогремели на аэродроме и в районе Автоцветролита, где россияне обустроили военные базы и хранят вооружение.

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Над городом поднимался густой дым сразу в трех локациях. "Вероятно, по меньшей мере три ракеты попали точно в цель", - пишет издание.

Также мелитопольцы сообщали о трех взрывах в Мелитопольском районе возле села Привольное.

Позже о взрывах во временно оккупированном Мелитополе заявил подозреваемый в государственной измене самопровозглашенный глава города Владимир Рогов.

"По этому городу Запорожской области боевики ВСУ нанесли ракетный удар пятью ракетами HIMARS", - написал Рогов и добавил, что все 5 ракет якобы сбила противовоздушная оборона, а пожар начался в местах падения обломков.

Около 17:30 Рогов заявил о повторном "мощном взрыве" в городе.

"На северных окраинах города снова поднимается столб дыма. По предварительным данным, снова ракетный удар", - написал он.

По данным РИА Юг, вечером в воскресенье обесточены почти все районы Мелитополя. Также отсутствует вода и наблюдаются перебои со связью, практически у всех абонентов пропал интернет.

Так называемый "губернатор" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что больницы переведены на резервное питание, возможны перебои с мобильной связью и интернетом, а часть базовых станций переведены на резервные источники питания.

Оккупанты отчитались, что им удалось в некоторых районах восстановить подачу электроэнергии, однако горожане пишут, что после включения свет снова погас, пишет РИА Юг. По городу не работают светофоры, вне расписания закрылись магазины.

Такая же ситуация и в Мелитопольском районе. Там в большинстве сел также нет электроснабжения и воды, пропала мобильная связь.