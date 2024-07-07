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В Луцке на улице взорвалась граната, 5 пострадавших

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 июля 2024, 23:22
В Луцке на улице взорвалась граната, 5 пострадавших
место взрыва, фото: Суспільне Луцьк

Вечером в воскресенье на улице Ковельской в Луцке прогремел взрыв гранаты, есть пострадавшие, мужчину задержали.

Источник: Суспільне Луцьк, полиция Волынской области

 

Детали: По состоянию на 22:00 движение по улице перекрыто, сообщают корреспонденты Суспільного. На месте работают правоохранители, медики и спасатели.

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В комментарии Суспільному инспектор сектора коммуникации Нацполиции области Марина Балдич рассказала, что взрыв произошел ориентировочно в 20:50.

Количество травмированных, говорит инспектор, еще устанавливают.

"Мужчину, вероятно, причастного к инциденту, полицейские уже задержали. Все детали – позже. На месте работают полицейские и медики", - добавила Балдич.

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Позже полиция Волынской области сообщила, что сообщение о взрыве на ул. Ковельской в Луцке поступило около 20.50 часов 7 июля.

 

"В результате этого есть пострадавшие, количество устанавливается. Мужчину, вероятно, причастного к инциденту, полицейские уже задержали", - говорится в сообщении.

Позже в полиции области Суспільному сообщили, что пока известно о пяти травмированных в результате взрыва гранаты на Ковельской в Луцке.

Темы: Луцквзрыв
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