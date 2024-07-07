В Луцке на улице взорвалась граната, 5 пострадавших
Вечером в воскресенье на улице Ковельской в Луцке прогремел взрыв гранаты, есть пострадавшие, мужчину задержали.
Источник: Суспільне Луцьк, полиция Волынской области
Детали: По состоянию на 22:00 движение по улице перекрыто, сообщают корреспонденты Суспільного. На месте работают правоохранители, медики и спасатели.
В комментарии Суспільному инспектор сектора коммуникации Нацполиции области Марина Балдич рассказала, что взрыв произошел ориентировочно в 20:50.
Количество травмированных, говорит инспектор, еще устанавливают.
"Мужчину, вероятно, причастного к инциденту, полицейские уже задержали. Все детали – позже. На месте работают полицейские и медики", - добавила Балдич.
Позже полиция Волынской области сообщила, что сообщение о взрыве на ул. Ковельской в Луцке поступило около 20.50 часов 7 июля.
"В результате этого есть пострадавшие, количество устанавливается. Мужчину, вероятно, причастного к инциденту, полицейские уже задержали", - говорится в сообщении.
Позже в полиции области Суспільному сообщили, что пока известно о пяти травмированных в результате взрыва гранаты на Ковельской в Луцке.