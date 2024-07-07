На Харьковщине семья наехала на мину: по меньшей мере 4 погибших, среди них ребенок
Воскресенье, 7 июля 2024, 22:33
На Харьковщине в результате наезда на вражескую мину погибли по меньшей мере четверо членов семьи, среди них ребенок.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: "В результате подрыва на вражеской мине, по предварительным данным правоохранителей, погибли четыре человека, среди них есть ребенок.
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Семья ехала на легковом автомобиле на грунтовой дороге в лесу в Харьковском районе...
По словам родных погибших, в авто могли быть шесть человек: 4 взрослых и 2 ребенка".
Детали: Дальнейший поиск тел и установление лиц продолжается. На месте трагедии работают следователи и спасатели.