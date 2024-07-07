В Никополе за вечер от обстрелов уже 4 пострадавших, в том числе 10-летний мальчик

последствия обстрелов в Никополе, фото: Сергей Лысак в Telegram

В воскресенье вечером в Никополе на Днепропетровщине в результате вражеских обстрелов ранены 4 человека, среди них 10-летний мальчик.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

последствия обстрелов в Никополе, фото: Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "За вечер в Никополе уже четверо пострадавших, среди которых 10-летний мальчик.

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Среди пострадавших и трое женщин – 41, 64 и 81 лет. Они с осколочными ранениями и ожогами".

Детали: Лысак добавил, что в Никополе повреждены многоквартирный и частные дома, на одном из дворов произошел пожар. Изуродованы также хозяйственные постройки и теплицы.