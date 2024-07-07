Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

ПС: Российская стратегическая авиация осуществила вероятные пуски ракет

Катерина Тищенко, Алена ИвашкивВоскресенье, 7 июля 2024, 22:53
ПС: Российская стратегическая авиация осуществила вероятные пуски ракет
Ту-95, фото: airliners.net

В воскресенье вечером с аэродрома "Оленья" в РФ взлетели 4 самолета стратегической авиации Ту-95.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Зафиксирован взлет 4 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ).

Реклама:

Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – после 01:10".

Детали: В Воздушных силах посоветовали следить за дальнейшими сообщениями и в случае воздушной тревоги направляться в укрытие.

Дополнено: 00.27 воздушники сообщили, что самолеты Ту-95 следуют на пусковые рубежи.

ВИДЕО ДНЯ

В 1.33 ВС сообщили о вероятных пусках крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95 из Волгоградской области.

Ориентировочное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины - после 2:00.

В 1.41 ракетная опасность объявлена в восточных областях, из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

Воздушные силы ВСУ просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие.

Справочно: Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 могут нести ракеты Х-101 и Х-555.

Темы: Росcияавиаракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Херсонщине введен особый режим выезда и въезда на территорию области

фото, видеоИз плена РФ вернули 95 украинских бойцов: из них – 13 защитников "Азовстали"

Европарламент одобрил резолюцию в поддержку Украины, где осудил "миротворчество" Орбана

фото На Львовщине столкнулись маршрутка и грузовик: 4 погибших

Безуглая таки вышла из фракции "Слуг народа"

Байден назвал условие, при котором может сняться с выборов

Все новости...
Новый министр обороны Британии в Одессе анонсировал пакет военной помощи
Зеленский: Будем укреплять флот вместе с Британией и Нидерландами
В Мелитополе гремели взрывы, пропал свет, вода и интернет – СМИ
На Харьковщине семья наехала на мину: по меньшей мере 4 погибших, среди них ребенок
Последние новости
17:09
Оборудование для ветровых электростанций не попало под отмену пошлин и налогов
17:04
Во Франции задержали неонациста, который планировал напасть на факелоносцев во время Олимпиады
17:01
Комитет Рады поддержал акциз на сладкую воду: как могут подорожать напитки
16:41
Оккупанты ночью уничтожили переправу для гражданских через реку Оскол – ОВА
16:30
Украина получит грант 53 млн евро на реализацию 4-х транспортных проектов
16:14
Коноплянка объявил о завершении карьеры футболиста
16:12
Marvel критикуют из-за израильского персонажа нового фильма "Капитан Америка"
15:57
фотоНАТО назначил спецпредставителя в Украине
15:20
футболПихаленок: "Партизан" играет в силовой футбол, будет много борьбы
15:17
Сейчас нет правовых оснований начинать учебный год в школах с августа - образовательный омбудсмен
Все новости...
Реклама:
Реклама: