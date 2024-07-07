ПС: Российская стратегическая авиация осуществила вероятные пуски ракет

В воскресенье вечером с аэродрома "Оленья" в РФ взлетели 4 самолета стратегической авиации Ту-95.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Зафиксирован взлет 4 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ).

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Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – после 01:10".

Детали: В Воздушных силах посоветовали следить за дальнейшими сообщениями и в случае воздушной тревоги направляться в укрытие.

Дополнено: 00.27 воздушники сообщили, что самолеты Ту-95 следуют на пусковые рубежи.

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В 1.33 ВС сообщили о вероятных пусках крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95 из Волгоградской области.

Ориентировочное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины - после 2:00.

В 1.41 ракетная опасность объявлена в восточных областях, из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

Воздушные силы ВСУ просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие.

Справочно: Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 могут нести ракеты Х-101 и Х-555.