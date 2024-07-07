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Генштаб: На фронте 117 боестолкновений, больше всего – на Покровском направлении

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 июля 2024, 23:38
Генштаб: На фронте 117 боестолкновений, больше всего – на Покровском направлении
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На фронте в воскресенье произошло 117 боестолкновений, наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении, также враг активизировался на Лиманском и Кураховском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, применив две ракеты, и 68 авиационных ударов, задействовав 90 КАБов. Кроме этого, россияне использовали для поражения 362 дроны-камикадзе и совершили более 2700 обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Харьковском направлении враг три раза проводил штурмы неподалеку населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск. Украинские воины остановили все штурмовые действия агрессора.

На Купянском направлении противник 10 раз атаковал украинские позиции в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. Шесть атак противника успешно отбиты, еще четыре боя продолжаются.

В течение суток враг нарастил усилия на Лиманском направлении. Оккупанты в воскресенье атаковали 14 раз неподалеку Невского, Грековки, Макеевки и Тернов. Силами обороны Украины было отражено 12 атак, еще две продолжаются. Потери российских оккупантов уточняются.

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На Северском направлении враг два раза пытался продвинуться в районе Верхнекаменского. Все усилия потеснить украинские подразделения с занимаемых позиций потерпели неудачу.

На Краматорском направлении произошло четыре безуспешных атаки противника. Украинские защитники уверенно сорвали планы россиян неподалеку Калиновки, Григорьевки и Часового Яра.

Наибольшую активность российские захватчики проявили в воскресенье на Покровском направлении. С начала этих суток оккупанты 45 раз пытались вклиниться в украинскую оборону вблизи населенных пунктов Нью-Йорк, Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Лозоватское, Новоселовка Первая и Яснобродовка. Девять боестолкновений до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери – в воскресенье на этом направлении было обезврежено 273 оккупанта, 91 из них – безвозвратно, уничтожены одна БМП-1, самолет Су-25, два вражеских автомобиля. Кроме этого, повреждены еще две гаубицы, один танк и одна БМП-2.

На Кураховском направлении враг 17 раз безуспешно атаковал украинские позиции вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки.

Противник потерпел неудачу на Времовском направлении. Россияне совершили восемь безуспешных наступательных действий неподалеку Водяного, Константиновки и Макаровки.

На Ореховском и Приднепровском направлении все усилия захватнических войск потеснить украинские подразделения с занимаемых позиций также потерпели неудачу.

Темы: Генштабвойна
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