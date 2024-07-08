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В Харькове прогремел взрыв

Алена ИвашкивПонедельник, 8 июля 2024, 00:40
В Харькове прогремел взрыв
фото: ГСЧС

В ночь на понедельник в Харькове или районе прогремел взрыв после того, как было сообщено о значительной активности вражеской тактической авиации.

Источник: Воздушные силы ВСУ, "Суспільне", председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Детали: Военные сообщили о значительной активности вражеской тактической авиации на востоке и юго-востоке.

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По информации местных журналистов, в Харькове был слышен взрыв, "вероятно, за пределами города".

Синегубов попросил Харьков и Харьковский район находиться в укрытиях.

Темы: Харьковвоздушная тревогавзрыв
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