СМИ показали спутниковые снимки пораженных складов боеприпасов в Воронежской области

Появились спутниковые снимки последствий пожара на складе боеприпасов рядом с хутором Погореловка и селом Сергеевка в Подгорном районе Воронежской области.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: На видео видно два очага поражения, из которых идет густой дым.

Реклама:

З'явилися супутникові знімки наслідків пожежі на складі боєприпасів поряд із хутором Погорелівка та селом Сергіївка у Підгірському районі Воронезької області. pic.twitter.com/o4rLwfvrKf — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 7, 2024

Пожар начался в воскресенье после атаки украинских дронов - местные власти сообщили, что все они были сбиты, но в результате падения обломков одного из БПЛА "загорелась хозяйственная постройка".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: