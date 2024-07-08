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Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

СМИ показали спутниковые снимки пораженных складов боеприпасов в Воронежской области

Алена ИвашкивПонедельник, 8 июля 2024, 01:13
СМИ показали спутниковые снимки пораженных складов боеприпасов в Воронежской области
Скриншот видео

Появились спутниковые снимки последствий пожара на складе боеприпасов рядом с хутором Погореловка и селом Сергеевка в Подгорном районе Воронежской области.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: На видео видно два очага поражения, из которых идет густой дым.

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Пожар начался в воскресенье после атаки украинских дронов - местные власти сообщили, что все они были сбиты, но в результате падения обломков одного из БПЛА "загорелась хозяйственная постройка". 

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Темы: войнаРосcия
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