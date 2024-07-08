СМИ показали спутниковые снимки пораженных складов боеприпасов в Воронежской области
Понедельник, 8 июля 2024, 01:13
Появились спутниковые снимки последствий пожара на складе боеприпасов рядом с хутором Погореловка и селом Сергеевка в Подгорном районе Воронежской области.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: На видео видно два очага поражения, из которых идет густой дым.
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З'явилися супутникові знімки наслідків пожежі на складі боєприпасів поряд із хутором Погорелівка та селом Сергіївка у Підгірському районі Воронезької області. pic.twitter.com/o4rLwfvrKf— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 7, 2024
Пожар начался в воскресенье после атаки украинских дронов - местные власти сообщили, что все они были сбиты, но в результате падения обломков одного из БПЛА "загорелась хозяйственная постройка".
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Предыстория:
- В российской Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар на складе с "взрывоопасными объектами", признали российские власти.
- В субботу губернатор региона Александр Гусев заявил, что в районе удара вводится режим чрезвычайной ситуации, а около 50 жителей близлежащих населенных пунктов будут эвакуированы.
- На складе в Сергеевке хранили ракеты класса "земля - земля", "земля - и воздух", снаряды для танков и артиллерии и ящики с патронами для огнестрельного оружия.