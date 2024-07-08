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На Сумщине ПВО работала по разведывательному дрону

Алена ИвашкивПонедельник, 8 июля 2024, 03:52
На Сумщине ПВО работала по разведывательному дрону
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб

В ночь на понедельник в Сумской области работала противовоздушная оборона.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Сумщина - работа ПВО по разведывательному БпЛА!".

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Напомним: 

  • В воскресенье вечером с аэродрома "Оленья" в РФ взлетели 4 самолета стратегической авиации Ту-95.
  • В 1.33 ПС сообщили о вероятных пусках крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95 из Волгоградской области.
  • Тревога продолжалась до 4.00.

Темы: ПВОСумская областьбеспилотники
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