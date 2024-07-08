На Сумщине ПВО работала по разведывательному дрону
Понедельник, 8 июля 2024, 03:52
В ночь на понедельник в Сумской области работала противовоздушная оборона.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Сумщина - работа ПВО по разведывательному БпЛА!".
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Напомним:
- В воскресенье вечером с аэродрома "Оленья" в РФ взлетели 4 самолета стратегической авиации Ту-95.
- В 1.33 ПС сообщили о вероятных пусках крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95 из Волгоградской области.
- Тревога продолжалась до 4.00.