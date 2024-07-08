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В нескольких городах Франции начались беспорядки

Алена ИвашкивПонедельник, 8 июля 2024, 04:08
В нескольких городах Франции начались беспорядки
Скриншот видео

После объявления предварительных результатов выборов и сенсационной победы левых в Париже и других городах Франции начались беспорядки.

Источник: Le Figaro

Детали: Источник из штаб-квартиры полиции сообщает, что 7 июля вечером на площади Республики в Париже собралось 8000 человек.

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Столкновения с полицией начались на площади Республики в Париже, где проходил митинг сторонников левого "Нового народного фронта".

Банды в капюшонах отчаянно пытались спровоцировать полицию. Они бросали уличную мебель, жгли велосипеды, запускали фейерверки и бросали камни.

В ответ полицейские применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Столкновения произошли в начале авеню Республики, бульвара Вольтера и бульвара Темпл.

Полиция сейчас пытается прекратить беспорядки.

Как сообщают местные журналисты, сотрудники полиции в штатском задерживают нарушителей.

В Нанте и Лионе на улицах также собрались люди.

Напомним: 

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Темы: Франция
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