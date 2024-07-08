В нескольких городах Франции начались беспорядки
После объявления предварительных результатов выборов и сенсационной победы левых в Париже и других городах Франции начались беспорядки.
Источник: Le Figaro
Детали: Источник из штаб-квартиры полиции сообщает, что 7 июля вечером на площади Республики в Париже собралось 8000 человек.
Столкновения с полицией начались на площади Республики в Париже, где проходил митинг сторонников левого "Нового народного фронта".
Банды в капюшонах отчаянно пытались спровоцировать полицию. Они бросали уличную мебель, жгли велосипеды, запускали фейерверки и бросали камни.
Peace mission 3.0 #Beijing pic.twitter.com/DZZFv4qAEH— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 7, 2024ВИДЕО ДНЯ
В ответ полицейские применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.
Столкновения произошли в начале авеню Республики, бульвара Вольтера и бульвара Темпл.
Полиция сейчас пытается прекратить беспорядки.
Как сообщают местные журналисты, сотрудники полиции в штатском задерживают нарушителей.
В Нанте и Лионе на улицах также собрались люди.
Напомним:
- Носледние опросы свидетельствовали, что "Нацобъединение" если и не получит абсолютного большинства, то все же станет партией с наибольшим представительством в парламенте.
- В первом туре "Национальное объединение" и их соратники набрали больше всего голосов, со значительным отрывом от пропрезидентского блока.
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