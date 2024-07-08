ISW: у украинских военных есть технологическая инновация, которая ослабит давление на ПВО

Украинские операторы беспилотников используют FPV дроны для поражения российских разведывательных беспилотников.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Дословно: "Украинские операторы беспилотников, похоже, улучшают свои возможности перехвата российских беспилотников дальнего радиуса действия в воздухе. Эти технологические инновации могут позволить украинским силам ослабить давление на средства ПВО ближнего и среднего радиуса действия, если они будут успешно применены в широких масштабах".

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Детали: На видео, опубликованном 1 июня, видно, как украинские силы используют беспилотники FPV для поражения российского тактического разведывательного беспилотника "Зала" и разведывательного беспилотника среднего радиуса действия "Орлан-10" посреди полета в районе Большой Новоселки.

29 июня Харьковская оперативно-тактическая группировка опубликовала видео, на котором видно, как украинский беспилотник перехватывает российский беспилотный летательный аппарат "Ланцет", летящий в воздухе на Харьковском направлении.

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Военные аналитики отметили, что как украинские, так и российские силы, похоже, улучшают свою способность использовать БПЛА для перехвата других БПЛА на тактическом уровне.

ISW еще не видел подтверждений того, что российские силы используют дроны для поражения украинских беспилотников дальнего радиуса действия в воздухе.

Способность украинцев использовать дешевые и широкодоступные беспилотники для масштабного перехвата более дорогих российских разведывательных дронов, вероятно, позволила бы украинским силам ослабить российские ударные комплексы, сохраняя при этом дорогие и дефицитные перехватчики ПВО малой и средней дальности для более дорогих и значительных российских воздушных целей.

Однако ISW пока что не наблюдала, чтобы украинские силы использовали беспилотники FPV для масштабного поражения российских разведывательных беспилотников.

Российские и украинские вооруженные силы сейчас ведут технологическое соревнование между наступательными и оборонительными силами.

И способность Украины внедрять технологические инновации, опережающие российские адаптации, имеет решающее значение для способности Украины нивелировать нынешние преимущества России в материально-техническом обеспечении.

Ключевые выводы ISW за 7 июля: