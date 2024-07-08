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Затонул один из самых современных кораблей ВМС Ирана

Алена ИвашкивПонедельник, 8 июля 2024, 05:47
Затонул один из самых современных кораблей ВМС Ирана
Фото: Naval News

Один из самых современных кораблей военно-морских сил Ирана фрегат Sahand затонул в порту приписки Бендер-Аббас. 

Источник: Naval News

Детали: Судну 12 лет. Фрегат перевернулся на левый борт. Над водой видны только боковые части корпуса и купол сонара.

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Предварительная информация свидетельствует о том, что это произошло из-за "технического сбоя" во время ремонта. 

Эксперты предполагают, что причиной могло стать плохое обслуживание или авария на стоянке, но не исключают и саботаж. 

Иранские фрегаты активно действуют в Красном море, где их подозревают в помощи хуситам атаковать торговые суда. 

Темы: Иранкорабли
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