Затонул один из самых современных кораблей ВМС Ирана
Понедельник, 8 июля 2024, 05:47
Один из самых современных кораблей военно-морских сил Ирана фрегат Sahand затонул в порту приписки Бендер-Аббас.
Источник: Naval News
Детали: Судну 12 лет. Фрегат перевернулся на левый борт. Над водой видны только боковые части корпуса и купол сонара.
Реклама:
Предварительная информация свидетельствует о том, что это произошло из-за "технического сбоя" во время ремонта.
Эксперты предполагают, что причиной могло стать плохое обслуживание или авария на стоянке, но не исключают и саботаж.
Иранские фрегаты активно действуют в Красном море, где их подозревают в помощи хуситам атаковать торговые суда.