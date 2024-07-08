Затонул один из самых современных кораблей ВМС Ирана

Один из самых современных кораблей военно-морских сил Ирана фрегат Sahand затонул в порту приписки Бендер-Аббас.

Источник: Naval News

Детали: Судну 12 лет. Фрегат перевернулся на левый борт. Над водой видны только боковые части корпуса и купол сонара.

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Предварительная информация свидетельствует о том, что это произошло из-за "технического сбоя" во время ремонта.

Эксперты предполагают, что причиной могло стать плохое обслуживание или авария на стоянке, но не исключают и саботаж.

Иранские фрегаты активно действуют в Красном море, где их подозревают в помощи хуситам атаковать торговые суда.