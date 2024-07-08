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Польша поднимала в небо авиацию во время ракетного удара по Украине

Алена ИвашкивПонедельник, 8 июля 2024, 06:52
Польша поднимала в небо авиацию во время ракетного удара по Украине
Фото: Оперативное командование ВС Польши

Вооруженные силы Польши в ночь на понедельник поднимали в небо польские самолеты и самолеты союзников во время воздушной атаки по Украине. 

Источник: Оперативное командование ВС Польши в X

Детали: Польские военные также предупредили о "возможном повышении уровня шума, связанное с началом полетов польских и союзных самолетов в нашем воздушном пространстве".

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Дословно: "Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенным, в том числе, на территории западной Украины".

Еще детали: Последний раз в Польше поднимали авиацию из-за российских атак в ночь с 21 на 22 июня этого года.

Напомним:

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  • В воскресенье вечером с аэродрома "Оленья" в РФ взлетели 4 самолета стратегической авиации Ту-95. Около 1.30 они совершили пусковые маневры, а около 2.30 в воздушном пространстве страны зафиксировали первые группы ракет. Воздушная тревога продолжалась до 3.52.

Темы: Польшаракетный удар
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