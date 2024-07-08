ВСУ за сутки отминусовали 1 200 оккупантов и 40 ББМ
Понедельник, 8 июля 2024, 07:16
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки обезвредили 1 200 захватчиков, 16 танков и 40 ББМ.
Источник: Генштаба ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.07.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 552 190 (+1 200) человек,
- танков − 8 171 (+16) ед,
- боевых бронированных машин − 15 685 (+40) ед,
- артиллерийских систем − 1 4966 (+29) ед,
- РСЗО − 1 115 (+0) ед,
- средств ПВО − 880 (+1) ед,
- самолетов − 361 (+1) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 893 (+31) ед,
- крылатых ракет − 2 353 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 20 150 (+47) ед,
- специальной техники − 2 503 (+8) ед.
Данные уточняются.