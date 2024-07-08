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ВСУ за сутки отминусовали 1 200 оккупантов и 40 ББМ

Ирина БалачукПонедельник, 8 июля 2024, 07:16
ВСУ за сутки отминусовали 1 200 оккупантов и 40 ББМ
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки обезвредили 1 200 захватчиков, 16 танков и 40 ББМ.

Источник: Генштаба ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.07.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 552 190 (+1 200) человек,
  • танков − 8 171 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин − 15 685 (+40) ед,
  • артиллерийских систем − 1 4966 (+29) ед,
  • РСЗО − 1 115 (+0) ед,
  • средств ПВО − 880 (+1) ед,
  • самолетов − 361 (+1) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 893 (+31) ед,
  • крылатых ракет − 2 353 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 20 150 (+47) ед,
  • специальной техники − 2 503 (+8) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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