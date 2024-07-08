Россияне за сутки более 50 раз штурмовали Покровское направление - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 141 боевое столкновение, активнее всего враг действует на Покровском направлении, оккупанты 52 раза пытались прорвать оборону защитников.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия. Здесь произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы, Старица, Глубокое и Волчанск.

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На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника возле Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отбили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Невское, Грековка, Макеевка, Терны, а также Серебрянского лесничества.

На Северском направлении Силами обороны Украины отражено три штурмовые действия вблизи Верхнекаменского.

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На Краматорском направлении наши воины остановили пять попыток противника прорвать оборону в районах Калиновки, Григорьевки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил девять безуспешных атак неподалеку населенных пунктов Северного и Торецка.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 52 штурмовые действия в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Лозоватское, Новоселовка Первая и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили вражеские атаки вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки, где враг 19 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении враг совершил 10 штурмов наших позиций в районе Водяного, Константиновки и Макаровки.

На Ореховском направлении состоялось пять боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Четыре атаки россиян успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.