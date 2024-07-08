Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Орбан уже встретился с Си Цзиньпином и обсудил войну РФ против Украины

Станислав ПогориловПонедельник, 8 июля 2024, 09:59
Орбан уже встретился с Си Цзиньпином и обсудил войну РФ против Украины
Виктор Орбан, Си Цзиньпин, фото: соцсеть Х

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прибыл с неожиданным визитом в Пекин, провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

Источник: Орбан в соцсети Х, CNN, агентство "Синьхуа", российские пропагандисты

Прямая речь Орбана: "Китай является ключевым государством в создании условий для мира в российско-украинской войне (полномасштабной агрессии РФ - ред.). Именно поэтому я приехал на встречу с президентом Си в Пекин, всего через два месяца после его официального визита в Будапешт".

Реклама:

Детали: Агентство "Синьхуа" проинформировало лишь о факте встречи Орбана с лидером Китая.

Российские пропагандисты сообщили, что во время встречи Орбан заявил, что Венгрия высоко ценит "мирную" инициативу Китая по Украине. "В случае конфликта (полномасштабной войны РФ против Украины - ред.), идущего по соседству с Венгрией, мы тоже высоко ценим вашу (КНР) мирную инициативу", - сказал Орбан.

СNN отмечает, что визит Орбана в Пекин и его остановки на прошлой неделе в России и Украине состоялись лишь через неделю после того, как Венгрия взяла на себя ротационное председательство в Совете Европейского Союза - позицию, на которую скептически смотрели многие лидеры стран блока, где Орбана считают "нелиберальным чудаком".

ВИДЕО ДНЯ

Это также происходит на фоне постоянного беспокойства - и глубоких разногласий - относительно того, как и когда будет решена война в Украине, почти через два с половиной года после российского вторжения.

Предыстория:

  • В воскресенье после вояжа к Путину Орбан пообещал больше "неожиданных встреч".
  • Лидер России Владимир Путин принял в пятницу в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для переговоров, в том числе об Украине, и начал встречу упоминанием об ультиматуме для Киева.
  • На пресс-конференции с Путиным Орбан рассказал, что во время своих поездок в Москву и Киев понял, что позиции обеих сторон относительно развязанной РФ захватнической войны "очень далеки".

Читайте также о том, что стоит за поездкой Орбана в Москву после встречи с Зеленским

Темы: ОрбанСи ЦзиньпинУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина надеется получить шесть F-16 летом и 20 до конца года - СМИ

На портале "Дії" можно будет оформить статус участника боевых действий - Федоров

Россия пугает украинцев подрывом дамб в Киеве и Каневе

Официальный курс доллара впервые в истории превысил 41 гривну

видеоВ Подмосковье разбился пассажирский самолет: на борту был только экипаж

В Минобороны заявили, что в "Резерв+" ежедневно обновляют данные 90-100 тысяч украинцев

Все новости...
Орбан
Орбан прибыл в Пекин
Орбан рассказал, что ему сказал Путин о "скором" перемирии ради переговоров
ЕС дистанцировался от Орбана после его участия в заседании Организации тюркских государств
Последние новости
05:28
ISW: украинские военные проводят контратаки на отдельных участках фронта
05:21
ФутболЛунин: Хочу открыть для себя Мбаппе как личность
05:00
Маск пожертвовал деньги в фонд, который поддерживает Трампа
04:16
Эрдоган обсуждал с Зеленским восстановление зернового коридора
02:59
ЦНС: Беларусь готовит "операции под чужим флагом" в приграничной зоне
02:29
Формула-1Ферстаппен рассказал о травме после столкновения с Гамильтоном в 2021
01:56
Зеленский встретился с конгрессменами США: говорили о промышленных возможностях
00:55
В Донецкой области россияне дроном атаковали автомобиль: погиб полицейский
00:08
Deep State: Силы обороны выбили врага из села на Харьковщине
23:56
МИД Германии: Председательство Венгрии в ЕС уже нанесло значительный ущерб
Все новости...
Реклама:
Реклама: