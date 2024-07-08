ЕС вдвое переоценил свои возможности по производству снарядов для Украины и передает их с опозданием − СМИ

Европейский союз, вероятно, вдвое переоценил свои мощности по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм для Украины, к тому же обещанные боеприпасы приходят в Украину со значительным опозданием, сообщают "Схемы".

Источник: проект Радио Свобода "Схемы"

Дословно проект: "Журналисты опросили производителей и покупателей боеприпасов, чиновников, политических советников и военных экспертов в странах-членах ЕС и в Украине, и выяснили, что европейские производители в состоянии изготовить примерно вдвое меньше боеприпасов, чем заявляют в Брюсселе, и, что по состоянию на июнь 2024 года ЕС предоставил Украине вдвое меньше снарядов, чем обещал, еще и со значительным опозданием".

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Детали: В марте 2024 года Еврокомиссия заявила, что европейские мощности по производству 155-мм снарядов еще в январе достигли 1 миллиона боеприпасов в год. Тогда же сообщалось, что европейская оборонная промышленность сможет нарастить мощности по производству боеприпасов до 2 миллионов снарядов в год до конца 2025 года.

Однако высокопоставленный представитель европейской оружейной промышленности на условиях анонимности сообщил, что нынешняя способность до сих пор составляет лишь треть от этой цифры.

"Это (европейская производственная способность − ред.) безусловно меньше 500 тысяч снарядов на 2024 год. Вот такие они, общие мощности. Это очень далеко от 1,4 миллиона или 1,7 миллиона, о которых говорили Боррель и Бретон...

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Это очень плохая идея − убеждать себя в том, что мы имеем втрое большие производственные мощности, и принимать решения, исходя из этого. А потом может вдруг оказаться, что с заводов ничего не получается, и вы не можете обеспечить (снарядами − ред.) Украину и альянс НАТО", − заявил он.

Журналисты говорят, что эту информацию подтверждают и два других информированных источника в индустрии, а также высокопоставленные чиновники в ЕС и Украине, с которыми они общались в июне.

Прямая речь собеседника, осведомленного относительно артиллерийского производства Словакии: "Утверждение лидеров ЕС о достижении заявленных производственных мощностей до конца этого года не является обоснованным. Рост производства по всей Европе отстает, и нынешняя общая мощность достигает около 580 тысяч единиц в год".

Подобные оценки дают Минобороны Эстонии (в публичном отчете ведомства от декабря 2023 года производственные мощности ЕС оцениваются примерно в 600 тысяч снарядов в год) и немецкий производитель Rheinmetall (во внутреннем документе компании от января 2024 года, который получили журналисты, говорится о том, что все западноевропейские производители оружия вместе по состоянию на начало года могут производить около 550 тысяч снарядов в год).

В Европейской комиссии на просьбу о комментарии заявили, что их оценка европейских производственных мощностей основывается на "фактах" и "принимает во внимание текущие инвестиции" в индустрию.

Однако журналистский консорциум, в который вошли "Схемы" (украинский проект Радио Свобода), немецкий Die Welt, чешский Investigate.CZ, польские Vsquare и Frontstory.PL, финский Iltalehti, словацкий Ján Kuciak Investigative Centre, нидерландский The Investigative Desk и эстонский Delfi Estonia, выяснили что несоответствие обещаний и задержки есть.

Причинами медленного наращивания европейских мощностей по производству боеприпасов собеседники изданий назвали всемирный дефицит пороха и взрывчатых веществ, а также недостаток средств для финансирования промышленности, поскольку власти западных стран неохотно подписывают с индустрией долгосрочные контракты.

Задержки поступления боеприпасов в Украину высокопоставленные собеседники изданий в правительствах и оружейной отрасли ЕС, связывают бюрократией и медлительностью ЕС.

А одной из причин сокращения объемов поставок боеприпасов называют несоответствующую оценку ЕС собственных производственных мощностей.

Проект напоминает, что Украина и самостоятельно закупает боеприпасы за ограниченные средства, а во второй половине 2024 года планирует начать собственное серийное производство 155-мм снарядов, которые очень необходимы для сдерживания российской агрессии. Но министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин считает, что самостоятельно Украина никогда не сможет удовлетворить внутреннюю потребность в боеприпасах.

Министр обороны Украины Рустем Умеров говорит, что Силы обороны сейчас нуждаются в 200 тысячах снарядов в месяц. Но, по словам Камышина, "весь свободный мир не может удовлетворить эту потребность".

Сейчас европейские производители оружия пытаются нарастить мощности. Немецкий Rheinmetall в июне 2024 года подписал с правительство Германии соглашение на крупнейшую в истории компании сумму − 8,5 миллиардов евро. Согласно немецкому правительственному документу, который "Схемы" получили в рамках журналистского консорциума, компания должна поставить более 2 миллионов снарядов 155-мм калибра нескольким европейским странам до 2030 года.

Однако журналисты отмечают, что не всем европейским производителям боеприпасов удается получить такие же крупные правительственные заказы, как Rheinmetall. Например, финско-норвежская государственная оружейная компания NAMMO говорит, что имеет только краткосрочные контракты на несколько лет вперед.

При этом NAMMO рискует инвестировать в расширение мощностей и планирует утроить производство 155-мм снарядов на своем заводе в финском городе Састамала до 2026 года, хотя пока и не получала заказов на эту дополнительную мощность. Сообщается, что только в свои финские объекты компания вложит 200 миллионов евро.

Другие опрошенные журналистами европейские производители также утверждают, что постепенно наращивают инвестиции в собственные мощности, несмотря на недостаток государственных контрактов.

Чешская STV Group планирует инвестировать в производство 40 миллионов евро в течение следующих двух лет. MSM Group из Словакии утверждает, что инвестирует 100 миллионов евро в наращивание производства. KNDS France инвестировала 300 миллионов евро или 20% своего дохода в "военную экономику".

"В то же время, хотя NAMMO, Rheinmetall и MSM и утверждают, что увеличили производство боеприпасов, это часто касается только гильз или снарядов. Полные же артиллерийские выстрелы также содержат взрывчатое вещество, взрыватель и метательный заряд. Доступ к этим дефицитным компонентам является проблемой, которая мешает наращиванию производства боеприпасов по всему западному миру", − пишут журналисты.

Французский производитель взрывчатки Eurenco − европейский лидер в этой области, клиентами которого являются те же Rheinmetall, KNDS France и MSM − сообщил, что может произвести модульных зарядов (взрывчатая смесь, которая выталкивает снаряд из гильзы и канала ствола) для полмиллиона артиллерийских снарядов в 2024 году.

Не хватает в Европе и необходимых для создания боеприпасов порохов и тротила.

Также журналисты акцентируют − даже если ЕС достигнет объемов в 1,7 миллиона снарядов до конца 2024 года, то это все равно составит лишь половину от мощности российского производства артиллерийских боеприпасов, которая достигает 4-4,5 миллиона в год.

Ко всему этому надо учитывать то, что не все снаряды, произведенные в ЕС, направляют в Украину. Часть европейские страны оставляют для себя. Это нужно, чтобы пополнять собственные запасы (после того, как они отдают Украине то, что имели) и чтобы выполнить требование НАТО о наличии достаточного количества снарядов на своих складах для 30 дней возможных боевых действий высокой интенсивности.

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