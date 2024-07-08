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В Покровске российские ракеты убили трех человек – ОВА

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 июля 2024, 12:07
В Покровске российские ракеты убили трех человек – ОВА
фото ОВА

По предварительной информации, по меньшей мере 3 человека погибли в Покровске Донецкой области в результате массированной ракетной атаки, которую россияне осуществили утром 8 июля по всей стране.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Детали: По словам главы области, сейчас есть информация о попадании в предприятие - именно на его территории погибли трое мужчин.

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Под огнем оказались и другие общины Донецкой области - информация о пострадавших и повреждениях оттуда не поступала.

Прямая речь: "Берегите себя! Не пренебрегайте сигналом тревоги!".

Напомним: Утром 8 июля российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. РФ запустила более 40 ракет различных типов.

ВИДЕО ДНЯ

Пострадали разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница.

Темы: Донецкая областьракетный ударвойна
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