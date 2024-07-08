В Покровске российские ракеты убили трех человек – ОВА
По предварительной информации, по меньшей мере 3 человека погибли в Покровске Донецкой области в результате массированной ракетной атаки, которую россияне осуществили утром 8 июля по всей стране.
Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин
Детали: По словам главы области, сейчас есть информация о попадании в предприятие - именно на его территории погибли трое мужчин.
Под огнем оказались и другие общины Донецкой области - информация о пострадавших и повреждениях оттуда не поступала.
Прямая речь: "Берегите себя! Не пренебрегайте сигналом тревоги!".
Напомним: Утром 8 июля российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. РФ запустила более 40 ракет различных типов.
Пострадали разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница.