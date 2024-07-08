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Разведка Британии связала деградацию образования и науки в РФ с решениями Кремля

Андрей Синявский, Станислав ПогориловПонедельник, 8 июля 2024, 12:32
Разведка Британии связала деградацию образования и науки в РФ с решениями Кремля
Владимир Путин со студентами, фото: Getty Images

Разведка Великобритании проанализировала, как на состояние образования и науки в России повлияло решение Кремля взять университеты под свой контроль.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании за 8 июля, передает "Европейская правда"

Детали: Ведомство обратило внимание на принятое 19 июня Ученым советом Европейского университета в Санкт-Петербурге решение закрыть факультет политических наук.

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Аналитики отмечают, что университет был центром академической свободы, а следовательно, раздражителем для Кремля после возвращения правителя РФ Владимира Путина на пост президента в 2012 году и широкомасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Власти ввели обязательный курс по основам российской государственности и уволили некоторых преподавателей, которые критиковали войну. Различные университеты закрыли программы обучения, которые Кремль может считать подрывными", - говорится в обзоре.

Разведка указала, что изоляция с начала войны, вероятно, нанесла ущерб российской науке и ссылается на исследование журнала Nature, что за последние 12 месяцев Академия наук РФ опустилась на 23 места, с 71-го на 94-е.

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В то же время, отмечает ведомство, Московский государственный университет также опустился в рейтинге и теперь занимает 420-е место.

"Дискуссии на Петербургском международном юридическом форуме, который состоялся в конце июня, пропагандировали более мракобесный подход к образованию, а некоторые участники критиковали идею изучения иностранных языков и поддерживали замену "антигосударственных" учебников", – резюмирует разведка.

Предыстория:

  • Ранее британское Минобороны отметило, что Россия усиливает блокировку VPN-сервисов и стремится отключить интернет-телефонию для ограничения доступа граждан к правдивой информации и большей слежки за ними.
  • В одном из своих предыдущих разведывательных обзоров о российско-украинской войне Минобороны Британии оценило, как Россия похищает из оккупированных частей Украины минералы и полезные ископаемые.
  • В предыдущем обзоре разведка Британии утверждала, что в России прибегают к правовому преследованию мигрантов, в основном из Центральной Азии, чтобы заставить их вступить в вооруженные силы и воевать в Украине.
  • Также разведка оценила риски для российского правительства в связи с практикой отправлять заключенных на войну против Украины.

Темы: Росcияобразованиенаукаразведка
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