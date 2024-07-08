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В Киеве и на востоке страны снова тревога: есть угроза баллистики

Алена МазуренкоПонедельник, 8 июля 2024, 13:33
В Киеве и на востоке страны снова тревога: есть угроза баллистики
обстрел Киева 8 июля, фото: больница Охматдет

8 июля в столице звучит уже четвертая воздушная тревога, Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики в Киеве и на востоке Украины.

Источник: КМВА, Воздушные силы

Дословно КМВА: "Внимание! Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь в укрытия!".

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Детали: Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

 
карта тривог

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Темы: воздушная тревогаКиевракетный ударвойна
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