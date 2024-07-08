В Киеве и на востоке страны снова тревога: есть угроза баллистики
Понедельник, 8 июля 2024, 13:33
8 июля в столице звучит уже четвертая воздушная тревога, Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики в Киеве и на востоке Украины.
Источник: КМВА, Воздушные силы
Дословно КМВА: "Внимание! Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь в укрытия!".
Реклама:
Детали: Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.
Предыстория:
- Утром 8 июля Воздушные силы ВСУ сообщили, что что Россия подняла в небо бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 с аэродрома "Оленья".
- Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили по Украине ракеты и КАБы − по всей стране звучала воздушная тревога. В Киеве и ряде других городов прогремели взрывы.
- В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на утренний ракетный удар российских войск по Украине, по его словам, РФ запустила более 40 ракет разных типов.