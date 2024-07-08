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В Варшаве началась встреча Зеленского с Туском: страны подпишут соглашение по безопасности

Мария Емец, Анастасия ПроцПонедельник, 8 июля 2024, 13:30
В Варшаве началась встреча Зеленского с Туском: страны подпишут соглашение по безопасности
фото: Twitter/Donald Tusk

В Офисе президента Украины подтвердили, что Владимир Зеленский прибыл в Варшаву и встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Также указано, что 8 июля Польша и Украина подпишут двустороннее соглашение о безопасности.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Около 13:00 по киевскому времени на официальных страницах Офиса президента подтвердили, что Владимир Зеленский находится в Варшаве.

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Началась встреча Зеленского с Дональдом Туском, которые будут общаться с глазу на глаз, а также в расширенном составе с участием делегаций.

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"Запланированы переговоры о продолжении оборонного сотрудничества, поддержку Украины на пути к евроинтеграции и ожидания от саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне. Также обсудят участие Польши в восстановлении Украины, развитие торговли и гуманитарное сотрудничество.

Владимир Зеленский и Дональд Туск подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей, а также пообщаются с представителями СМИ", – объявили в Офисе президента.

Почти одновременно Дональд Туск опубликовал совместное фото лидеров в своем X (Twitter). "Вы всегда можете рассчитывать на нас в этой борьбе", – отметил он.

Утром 8 июля визит украинского президента косвенно подтвердили в МИД Польши, а вскоре польские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Зеленский уже в Варшаве.

После встречи с Туском и совместной пресс-конференции запланирована встреча украинского президента с польским коллегой Анджеем Дудой.

Темы: ЗеленскийПольша
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