Зеленский о ракетном ударе 8 июля: известно о 27 убитых и более 100 раненых

Президент Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетного удара России по Украине 8 июля пока известно о 27 погибших и более 100 раненых.

Источник: Зеленский во время подхода к прессе с главой польского правительства Дональдом Туском

Прямая речь: "Россия сегодня (8 июля - ред.) нанесла удар по многим городам Украины: Киев, Днепр, Кривой Рог, города Донецкой области.

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Попадание в частности в детскую больницу, одну из важнейших не только для нашей страны, но и для всего нашего региона. Больница "Охматдет", которая в Киеве, удар пришелся на отделение, где дети получали диализ. Повреждены дома, до сих пор продолжается разбор завалов.

Более 100 человек ранены, на данный момент известно о 27 убитых этим ударом".

Детали: При этом Зеленский отметил, что российские "уроды", в том числе и из Кремля, уже смогли цинично пустить сигналы о том, что удар по "Охматдету" это результат работы украинской ПВО.

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В то же время президент поблагодарил украинцев, которые начали публиковать видео, где четко видно "не часть той или иной ракеты, а прямой ракетный удар, которым было ранено и убито много людей в Украине".

По его словам, за такие действия мы бесспорно ответим этим извергам из России: "Обязательно мы все должны работать над тем, чтобы привлечь к ответственности Россию за террор и Путина за приказы наносить удары".

Он добавил, что Украина в ООН сейчас инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН из-за российского удара по гражданской инфраструктуре 8 июля.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на 15.00 известно о гибели 28 человек и 112 раненых:

Погибло 28 человек: 11 - на Днепропетровщине, 17 - в Киеве;

Ранены 112 человек: 62 - в Днепропетровской области, 48 - в столице, 2 - в Киевской области.

Клименко добавил, что Россия в понедельник повредила более 50 гражданских объектов, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения.

Обновлено: В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 15.30 в Киеве погибло 20 человек, еще 61 - пострадал. На территории "Охматдета" погибло 2 человека, 10 - пострадавших. Спасли 4 человека, из них 3 ребенка.

Всего по состоянию на 15.00 известно, что от вражеской атаки погиб 31 человек, 125 пострадавших.

Напомним: