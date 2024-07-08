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Стали известны детали соглашения по безопасности с Польшей: разработка механизма сбивания российских ракет

Кристина Бондарева, Евгений КизиловПонедельник, 8 июля 2024, 15:32
Стали известны детали соглашения по безопасности с Польшей: разработка механизма сбивания российских ракет
Зеленский и Туск. фото: Офис президента

Соглашение по безопасности с Польшей предусматривает положение о разработке механизма сбивания в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши.

Источник: президент Владимир Зеленский на брифинге в Варшаве в понедельник, сообщает "Европейская правда"

Детали: После подписания соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности Владимир Зеленский поблагодарил Польшу за "специальные договоренности", отраженные в документе.

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"В соглашении по безопасности предусмотрено положение о разработке механизма по сбиванию в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши", – сказал президент.

"Здесь я уверен, что наши команды, команды наших министерств обороны проработают вместе с нашими военными совместно, как мы можем быстро реализовать этот пункт нашей договоренности", – добавил Зеленский.

Глава польского правительства Дональд Туск в свою очередь заявил, что никто не имеет права без Украины решать вопросы мирного урегулирования с Россией, а также вести переговоры о европейской политике без одобрения ЕС.

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Президент Зеленский прибыл в Варшаву в понедельник утром, перед тем, как отправиться на юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне.

Темы: ПольшаУкраинавойна
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