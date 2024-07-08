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"Горшочек, не вари": возле больницы "Охматдет" образовались горы бутылей с водой

Валентина Романенко, Богдан КутеповПонедельник, 8 июля 2024, 16:27
Горшочек, не вари: возле больницы Охматдет образовались горы бутылей с водой
фото Богдана Кутепова, УП

Жители столицы продолжают нести воду и продукты на место прилета российской ракеты по больнице "Охматдет" несмотря на отсутствие необходимости.

Источник: корреспондент УП с места происшествия

Детали: Киевляне очень энергично откликнулись на призывы в соцсетях - помочь пострадавшим от ракетного удара и участникам поисково-спасательной операции водой и продуктами, в течение дня снося их в больницу.

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Как передает журналист УП, сейчас потребности в воде и продуктах на месте событий нет, поскольку на подходах к больнице образовались уже горы из бутылей.

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Что предшествовало: В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен, там идут поисково-спасательные работы.

По состоянию на 14.30, по данным столичных властей, было известно о гибели двух взрослых и 16 пострадавших, среди которых 7 детей.

Служба безопасности Украины квалифицировала удар России по национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По данным СБУ, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.

Министерство здравоохранения Украины объявило о сборе денег для Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", в которую в понедельник попала российская ракета и где погибли два человека.

Перевести средства на счета Фонда "Охматдет" можно по этой ссылке.

Темы: Киевракетный удар
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