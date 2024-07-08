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Reuters: НАТО нужно 35-50 дополнительных бригад для защиты от нападения РФ

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПонедельник, 8 июля 2024, 17:54
Reuters: НАТО нужно 35-50 дополнительных бригад для защиты от нападения РФ
ФОТО: GETTY

НАТО потребуется от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать свои новые планы по защите от нападения со стороны России.

Источник: агентство Reuters со ссылкой на военного источника на условиях анонимности, "Европейская правда"

Детали: Источник отказался предоставить более подробную информацию о планах, которые являются секретными. Известно, что бригада насчитывает от 3 000 до 7 000 военнослужащих, поэтому создание еще 35-50 таких подразделений станет значительным вызовом.

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Еще одним признаком масштаба вызова, стоящего перед НАТО, является то, что, по словам источника, только Германии придется вчетверо усилить свои силы и средства противовоздушной обороны.

На саммите в Вильнюсе в прошлом году лидеры НАТО согласовали первые крупные оборонные планы Альянса за более чем три десятилетия, и с тех пор чиновники работают над тем, чтобы перевести эти документы в конкретные военные требования.

Ожидается, что лидеры НАТО получат обновленную информацию о планах в Вашингтоне на этой неделе на саммите по случаю 75-й годовщины Альянса.

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На просьбу прокомментировать ситуацию официальный представитель НАТО сказал, что военные планировщики Альянса определили "детальные требования к войскам и вооружениям, необходимым для защиты Альянса".

"Противовоздушная и противоракетная оборона, дальнобойные вооружения, логистика, а также крупные сухопутные маневренные формирования являются одними из наших ключевых приоритетов", – добавил чиновник.

"НАТО, вероятно, будет ставить перед членами Альянса более высокие цели по возможностям, поскольку мы развиваем силы, способные реализовать наши планы и противостоять угрозам, с которыми мы сталкиваемся. Мы уверены, что наше сдерживание есть и будет оставаться сильным", – добавил он.

Министерство обороны в Берлине отказалось комментировать будущие планы НАТО, поскольку они засекречены. Оно заявило, что всех членов Альянса призывают координировать с НАТО свои потребности в силах и средствах, и что эти усилия будут продолжаться и в следующем году.

Непонятно, откуда союзники по НАТО могут взять дополнительный персонал для 35-50 бригад.

Ранее сообщалось, что на саммите в Вашингтоне НАТО намерено призвать страны придерживаться более строгой стандартизации боеприпасов.

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Темы: НАТОРосcиявойна
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