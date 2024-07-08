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Кулеба прокомментировал удар РФ по "Охматдету": Ответ Путина на "мирные предложения"

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПонедельник, 8 июля 2024, 18:24
Кулеба прокомментировал удар РФ по Охматдету: Ответ Путина на мирные предложения
разрушенный корпус "Охматдета". фото СБУ

После массированного ракетного обстрела украинских городов глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал международных партнеров Украины ускорить поставки Киеву средств противовоздушной обороны.

Источник: Кулеба в X (Twitter), цитирует "Европейская правда"

Детали: Глава дипломатического ведомства отметил, что удар по двум больницам в Киеве, в частности "Охматдету" - это "истинное лицо России" и "настоящий ответ Путина на все мирные миссии и предложения".

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"Этот варварский удар в очередной раз призывает весь мир, всех лидеров и страны, как можно быстрее предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы. Дополнительные Patriot и оружие. Призываю партнеров принять решение без промедлений", - добавил он.

Глава МИД отметил, что Украина также обратилась к членам Совета безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание относительно российских ударов по украинской гражданской инфраструктуре.

"Призываю все страны и международные организации решительно осудить сегодняшний удар, принять немедленные меры для усиления потенциала противовоздушной обороны Украины и отвергнуть любое умиротворение убийцы детей и других гражданских", – подытожил Кулеба.

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Напомним: Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на фоне российской атаки на "Охматдет" раскритиковал "полезных идиотов", которые "грезят" о мире с Россией.

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс призвал снять ограничения на удары по военным целям в России после атаки на "Охматдет".

Темы: ракетный ударМИДвойнаПВО
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