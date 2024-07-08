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В Киеве работают более тысячи спасателей: один пожар на месте попадания локализован, другие потушили

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 июля 2024, 18:38
В Киеве работают более тысячи спасателей: один пожар на месте попадания локализован, другие потушили
фото КГГА

В Киеве спасательные и коммунальные службы продолжают работать на местах попаданий во время массированного ракетного обстрела 8 июля.

Источник: КГГА

Дословно: "Более тысячи спасателей и работников коммунальных служб продолжают работать на местах попаданий".

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фото кгга
 
фото кгга

Детали: В частности, задействована специализированная техника для разбора и вывоза обломков. Специалисты привлечены к поиску людей, ликвидации последствий обстрелов и разрушений зданий. На одной локации пожар локализован, на всех остальных - ликвидирован. Всего привлечены около тысячи работников и более ста единиц техники.

Что предшествовало: В ночь и утром 8 июля россияне осуществили массированные ракетные атаки на Украину. Пострадали несколько городов. По состоянию на вечер понедельника известно, что в Киеве погибли 22 человека, еще более 70 пострадали.

Темы: Киевракетный ударГСЧС
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