Пророссийская партия из Италии присоединилась к группе Орбана в Европарламенте

Итальянская правопопулистская партия "Лига" Маттео Сальвини присоединилась к группе "Патриоты за Европу", основанной Виктором Орбаном в Европейском парламенте.

Источник: представитель венгерского правительства Золтан Ковач в сети Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: В начале июля партия пророссийского политика Маттео Сальвини приветствовала формирование в Европарламенте новой политической группы "Патриоты за Европу", а теперь вошла в нее.

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"Группа "Патриоты за Европу" продолжает расти с присоединением к ней итальянской партии "Лига" во главе с Маттео Сальвини. Эта новая правая фракция стремится стать решающей силой в формировании будущего Европы. Давайте объединим усилия и вместе бороться за лучшее будущее", – написал Золтан Ковач в соцсети Х (Twitter).

По состоянию на понедельник "Патриоты за Европу" стали третьей по величине группой в Европарламенте, насчитывая 84 депутата из 12 стран.

Ультраправая французская партия "Национальное объединение" ранее официально присоединилась к группе, а ее представитель Жордан Барделла стал президентом группы.

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В конце июня премьер Венгрии Виктор Орбан вместе с ультраправой Австрийской партией свободы (FPO) и центристской ANO бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша заявил о своем намерении сформировать новую парламентскую группу ЕС, пообещав "новую эру", которая "изменит европейскую политику".

Ранее к "Патриотам за Европу" присоединились нидерландская Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса, португальская ультраправая партия "Chega" ("Достаточно") и испанская Vox, которая оставила группу "Европейских консерваторов и реформистов" (ЕКР) в Европарламенте для объединения с Орбаном.