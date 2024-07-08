ПВО за день на юге сбила пять разведывательных беспилотников

В течение дня 8 июля украинская противовоздушная оборона уничтожила пять разведывательных БПЛА на юге.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "В течение дня 8 июля 2024 противовоздушной обороной юга Украины уничтожены пять разведывательных беспилотников: три "ZALA", один "Supercam" и один "Орлан-10"".

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