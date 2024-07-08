ПВО за день на юге сбила пять разведывательных беспилотников
Понедельник, 8 июля 2024, 19:08
В течение дня 8 июля украинская противовоздушная оборона уничтожила пять разведывательных БПЛА на юге.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "В течение дня 8 июля 2024 противовоздушной обороной юга Украины уничтожены пять разведывательных беспилотников: три "ZALA", один "Supercam" и один "Орлан-10"".
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Что предшествовало:
- Утром 8 июля Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия подняла в небо бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 с аэродрома "Оленья".
- Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили по Украине ракеты и КАБы - по всей стране раздавалась воздушная тревога. В столице и ряде других городов раздавались взрывы.
- В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.