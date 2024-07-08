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"Охматдет" показал фото и видео первых минут после российского удара по больнице

Евгений КизиловПонедельник, 8 июля 2024, 19:34
Охматдет показал фото и видео первых минут после российского удара по больнице
Разбитый "Охматдет" изнутри. Фото из соцсетей больницы

Детская больница "Охматдет", которая в понедельник подверглась удару российской ракетой, опубликовала фотографии и видеозаписи, сделанные во время первых минут после атаки.

Источник: "Охматдет" в соцсетях

Детали: Фотографии и записи демонстрируют ужасные кадры разбитого здания и раненых и напуганных людей.

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Фото: "Охматдет"

 
Фото: УП / Богдан Кутепов

С полной подборкой фото- и видеоматериала можно ознакомиться по ссылке.

В больнице говорят, что есть невероятное количество желающих помочь, но для большей эффективности просят консолидировать эту помощь. По вопросам насущных потребностей больницы "Охматдет" предлагает обращаться к координатору - главной медсестре больницы Елене Примак: 067 277 78 06.

По вопросам потребностей, связанных с восстановлением объекта, нужно обращаться к Nataliia Myruty - генеральному директору по экономическим вопросам "Охматдета": 093 580 56 72.

Что предшествовало:

  • В результате ракетного удара РФ по детской специализированной больнице "Охматдет" 8 июля погибли двое взрослых, одна из которых 30-летняя врач Светлана Лукьянчук.
  • Всего в результате российского ракетного удара в Киеве погибли 22 человека, еще 82 пострадали.

Темы: Киевракетный ударжертвывойна
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