"Охматдет" показал фото и видео первых минут после российского удара по больнице

Детская больница "Охматдет", которая в понедельник подверглась удару российской ракетой, опубликовала фотографии и видеозаписи, сделанные во время первых минут после атаки.

Источник: "Охматдет" в соцсетях

Детали: Фотографии и записи демонстрируют ужасные кадры разбитого здания и раненых и напуганных людей.

Реклама:

Відео перших хвилин після російського удару по дитячий лікарні "Охматдит" pic.twitter.com/TFlAGxWm7Z — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 8, 2024

ВИДЕО ДНЯ

Фото: "Охматдет"

Більше відео наслідків удару РФ по дитячий лікарні "Охматдит" pic.twitter.com/gZmKlGcyVQ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 8, 2024

Фото: УП / Богдан Кутепов

С полной подборкой фото- и видеоматериала можно ознакомиться по ссылке.

В больнице говорят, что есть невероятное количество желающих помочь, но для большей эффективности просят консолидировать эту помощь. По вопросам насущных потребностей больницы "Охматдет" предлагает обращаться к координатору - главной медсестре больницы Елене Примак: 067 277 78 06.

По вопросам потребностей, связанных с восстановлением объекта, нужно обращаться к Nataliia Myruty - генеральному директору по экономическим вопросам "Охматдета": 093 580 56 72.

Что предшествовало: