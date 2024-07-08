"Охматдет" показал фото и видео первых минут после российского удара по больнице
Детская больница "Охматдет", которая в понедельник подверглась удару российской ракетой, опубликовала фотографии и видеозаписи, сделанные во время первых минут после атаки.
Источник: "Охматдет" в соцсетях
Детали: Фотографии и записи демонстрируют ужасные кадры разбитого здания и раненых и напуганных людей.
Відео перших хвилин після російського удару по дитячий лікарні "Охматдит" pic.twitter.com/TFlAGxWm7Z— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 8, 2024
Більше відео наслідків удару РФ по дитячий лікарні "Охматдит" pic.twitter.com/gZmKlGcyVQ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 8, 2024
С полной подборкой фото- и видеоматериала можно ознакомиться по ссылке.
В больнице говорят, что есть невероятное количество желающих помочь, но для большей эффективности просят консолидировать эту помощь. По вопросам насущных потребностей больницы "Охматдет" предлагает обращаться к координатору - главной медсестре больницы Елене Примак: 067 277 78 06.
По вопросам потребностей, связанных с восстановлением объекта, нужно обращаться к Nataliia Myruty - генеральному директору по экономическим вопросам "Охматдета": 093 580 56 72.
Что предшествовало:
- В результате ракетного удара РФ по детской специализированной больнице "Охматдет" 8 июля погибли двое взрослых, одна из которых 30-летняя врач Светлана Лукьянчук.
- Всего в результате российского ракетного удара в Киеве погибли 22 человека, еще 82 пострадали.