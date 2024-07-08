Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

США считают, что атаку на "Охматдет" надо расследовать как военное преступление РФ

Сергей Сидоренко, Евгений КизиловПонедельник, 8 июля 2024, 19:52
США считают, что атаку на Охматдет надо расследовать как военное преступление РФ
Майкл Карпентер. фото: getty images

Удары России по медицинским объектам в Украине происходят уже не впервые, а обстрел "Охматдета" подчеркивает необходимость расследования этих действий.

Источник: директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер на брифинге в Вашингтоне, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: В Белом доме, где уже отреагировали на российский удар по "Охматдету", осудив его – считают, что это преступление российских войск заслуживает также отдельного расследования.

Реклама:

"Это ужасно, это не может быть обосновано, и конечно это должно быть расследовано", – подчеркнул дипломат.

"Атака на роддом, а также на детскую больницу – к сожалению то, что происходит не впервые во время войны", – добавил Карпентер, еще раз подчеркнув, что нужны дальнейшие действия после этого преступления россиян. "Я рассчитываю, что этот удар является таким, что потребует более глубокого изучения, расследования", – сказал он.

Напомним, в Белом доме осудили последнюю массированную российскую ракетную атаку на Украину, в частности, на "Охматдет", и выразили ожидание, что на саммите НАТО будут объявлены шаги, которые позволят предупредить подобные атаки.

ВИДЕО ДНЯ

Перед этим министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированного ракетного обстрела украинских городов в очередной раз призвал союзников Украины ускорить поставки Киеву средств противовоздушной обороны.

А министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на фоне российской атаки на "Охматдет" раскритиковал "полезных идиотов", которые "грезят" о мире с Россией.

Темы: Киевракетный ударСШАвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия и Иран стремятся к углублению отношений и сотрудничества – ISW

видеоВо время выступления Трампа в Пенсильвании произошла стрельба

В воскресенье Украина будет страдать от жары, в Киевской области до 39°

Bloomberg: Орбан на саммите НАТО выступил против вступления Украины

картаРоссийский "Шахед" пролетел 350 км над Беларусью – Гаюн

Стефанишина: Украину могут пригласить в НАТО в любой момент

Все новости...
Киев
"Охматдет" показал фото и видео первых минут после российского удара по больнице
Количество погибших из-за ракетного удара россиян по Киеву возросло до 22
В Киеве работают более тысячи спасателей: один пожар на месте попадания локализован, другие потушили
Последние новости
08:19
Россияне потеряли еще более 1300 воинов и полсотни артсистем
08:16
Евро-2024Сборная Испании — сборная Англии: анонс финала ЧЕ
07:56
51 нобелевский лауреат подписал письмо с призывом прекратить огонь в Украине и в Секторе Газа
07:26
Запорожскую область за сутки атаковали 150 российских БпЛА различной модификации
06:38
ФБР возглавит расследование покушения на Трампа – СМИ
06:10
Враг атаковал Сумскую область НАР, сбрасывал мины
05:08
Во время удара Израиля по главарю ХАМАС погибло по меньшей мере 90 человек на юге Газы – АР
04:22
Трамп сообщил, что получил ранение уха
04:00
Россия и Иран стремятся к углублению отношений и сотрудничества – ISW
03:18
Байден о стрельбе во время выступления Трампа: В США нет места такому насилию
Все новости...
Реклама:
Реклама: