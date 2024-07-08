WP: Украинские удары по линиям поставок россиян замедлили врага на Харьковщине

Украинские атаки на линии снабжения РФ заставили российские подразделения, которые вторглись в северо-восточную часть Харьковской области, искать еду, воду и боеприпасы и замедлять продвижение вглубь Украины.

Источник: The Washington Post со ссылкой на украинских полевых командиров, которые поделились перехваченными радио- и телефонными разговорами, а также результатами допросов российских военнопленных

Детали: В статье говорится о том, что перехваты и интервью с 10 украинскими командирами и военными рисуют картину все более отчаянного состояния российских сухопутных войск, которые теряют личный состав и динамику продвижения.

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В расшифровке одного радиоразговора, перехваченного в июне и переданного The Washington Post, российский солдат приказывает другому солдату убедиться, что прибывшие войска, ответственные за перевозку грузов, понимают, что существует острая нехватка еды и воды.

Перехваченные сообщения, предоставленные The Post, показывают, что Россия сейчас сталкивается со значительными трудностями в обеспечении достаточного количества маршрутов снабжения для удовлетворения основных потребностей своих войск.

В одном из сообщений российский солдат разговаривает со своими родителями, рассказывая им, что он находится вблизи украинского села Липцы, где его подразделение потеряло нескольких человек и у него закончилась еда.

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В другом сообщении говорится о том, что российские войска иногда отказываются продвигаться вперед.

Начальник штаба 13-й бригады Национальной гвардии Украины полковник Максим Голубок говорит, что после того, как Вашингтон снял ограничения на поражение целей на территории РФ, Россия прекратила концентрировать большие группы войск в приграничной зоне и отвела некоторые артиллерийские системы для их защиты.

Украинский солдат Дмитрий, ответственный за мониторинг российских коммуникаций, рассказал, что раньше российские солдаты использовали мотоциклы и багги для снабжения. Но после того, как Украина, используя беспилотники, заминировала дороги и подбила машины снабжения, российские солдаты передвигаются преимущественно пешком.

По словам Дмитрия, из-за постоянного украинского наблюдения российские войска передвигаются короткими группами, часто прячутся в укрытиях, поэтому путешествие в каких-то 8 км за едой и водой может занять три дня или больше. "Если мы прервем маршруты, по которым они доставляют еду и припасы, нам не нужно будет идти в атаку - они просто оставят позиции", - говорит он.

Солдат 57-й украинской бригады Андрей Щербина рассказал, что из перехваченных разговоров понял, что российские военные ограничивают потребление воды, выпивая только по 250 мл. "Наша главная цель - не дать россиянам наладить маршруты поставок. Если вы перекрываете воду и еду, они оказываются в очень плохом положении", - говорит он.

Перехваченная информация настолько ценна, что украинские военные рискуют жизнью ради ее сбора.

Пехотинец Андрей, который провел несколько недель на самых напряженных участках фронта, рассказал, что из таких разведданных он узнал, что у России "много раненых, и они имеют проблемы с едой и водой". "Они просили о пополнении запасов, но транспорт не мог до них добраться", - говорит он.