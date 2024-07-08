Кабмин ищет место для переезда персонала и пациентов "Охматдета"
Кабинет министров Украины на ближайшем заседании рассмотрит последствия российской атаки 8 июля, в том числе по детской больнице "Охматдет".
Источник: премьер-министр Денис Шмигаль
Детали: Глава правительства поручил министерствам здравоохранения, экономики и финансов поработать над выделением средств на восстановление медучреждений и помощи пострадавшим.
Прямая речь: "Последствия этой варварской атаки рассмотрим на ближайшем заседании правительства. Дал поручение Минздраву, Минэкономики, Минфину безотлагательно проработать вопрос о выделении средств для восстановления медицинских учреждений и помощи пострадавшим".
Также по поручению Президента Украины правительство рассматривает новые локации для переезда работников и пациентов "Охматдета".
Детали: По словам Шмыгаля, в правительстве надеются, что международные партнеры Украины "сделают свои выводы".
Что предшествовало:
- В результате ракетного удара РФ по детской специализированной больнице "Охматдет" 8 июля погибли двое взрослых, одна из которых 30-летняя врач Светлана Лукьянчук.