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Кабмин ищет место для переезда персонала и пациентов "Охматдета"

Татьяна ОлейникПонедельник, 8 июля 2024, 20:43
Кабмин ищет место для переезда персонала и пациентов Охматдета
Последствия российского удара по "Охматдету" 8 июля. Фото - МВД

Кабинет министров Украины на ближайшем заседании рассмотрит последствия российской атаки 8 июля, в том числе по детской больнице "Охматдет".

Источник: премьер-министр Денис Шмигаль

Детали: Глава правительства поручил министерствам здравоохранения, экономики и финансов поработать над выделением средств на восстановление медучреждений и помощи пострадавшим.

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Прямая речь: "Последствия этой варварской атаки рассмотрим на ближайшем заседании правительства. Дал поручение Минздраву, Минэкономики, Минфину безотлагательно проработать вопрос о выделении средств для восстановления медицинских учреждений и помощи пострадавшим".

Также по поручению Президента Украины правительство рассматривает новые локации для переезда работников и пациентов "Охматдета".

Детали: По словам Шмыгаля, в правительстве надеются, что международные партнеры Украины "сделают свои выводы".

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Что предшествовало:

  • В результате ракетного удара РФ по детской специализированной больнице "Охматдет" 8 июля погибли двое взрослых, одна из которых 30-летняя врач Светлана Лукьянчук.

Темы: детиракетный ударвойнаКабинет министров
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