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В большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Татьяна ОлейникПонедельник, 8 июля 2024, 21:15

Вечером 8 июля в ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена ​​тревога!"

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Обновлено: Через 28 минут объявили отбой тревоги.

Что предшествовало:

В результате массированного ракетного удара РФ по территории Украины 8 июля погибли 33 человека, ранены 140.

Темы: воздушная тревогавойна
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