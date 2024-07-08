В большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Понедельник, 8 июля 2024, 21:15
Вечером 8 июля в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!"
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Обновлено: Через 28 минут объявили отбой тревоги.
Что предшествовало:
В результате массированного ракетного удара РФ по территории Украины 8 июля погибли 33 человека, ранены 140.