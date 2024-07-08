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Германия отчиталась об отправке Украине боеприпасов к Patriot и Leopard 1

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 8 июля 2024, 21:33
Германия отчиталась об отправке Украине боеприпасов к Patriot и Leopard 1
Patriot. Фото - Getty Images

Правительство Германии в понедельник, 8 июля, обновило перечень военной помощи, отправленной в Украину, подтвердив предоставление третьей системы противовоздушной обороны Patriot.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Согласно перечню, Украина получила от Германии третий зенитно-ракетный комплекс Patriot с запчастями и ракеты-перехватчики к нему, боеприпасы танка Leopard 1, 9000 снарядов к самоходным зенитным установкам Gepard и 55 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

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В перечне также упомянуты две радиолокационные станции TRML-4D, 30 разведывательных дронов Vector, 200 мобильных средств глушения дронов, 10 надводных дронов, четыре танка разминирования WISENT 1 и одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2.

Кроме того, Германия передала 29 терминалов спутниковой связи, 150 очков ночного видения, два пикапа, 10 защищенных авто, 58 тысяч патронов калибра 40 мм, 93 тысячи дымовых гранат, 800 штурмовых винтовок MK 556, 10 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом, 150 винтовок CR 308 и 250 пулеметов MG5.

Напомним, посол Германии Мартин Егер еще на прошлой неделе сообщил о прибытии в Украину уже третьей системы противовоздушной обороны, которую передало его государство.

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Всего в первом полугодии 2024 года Германия выдала лицензий на экспорт оружия в Украину на сумму 4,88 миллиарда евро.

Темы: ГерманияPatriotтанки
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