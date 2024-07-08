Аварийно-спасательные работы в "Охматдете" будут продолжаться и ночью
По состоянию на 21:30 аварийно-спасательные работы в больнице "Охматдет" продолжаются, их не будут прекращать на ночь.
Источник: пресс-служба МВД
Детали: Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что Национальная полиция обеспечит круглосуточную охрану поврежденной больницы. В пресс-службе ведомства "Украинской правде" уточнили, что работы будут продолжаться и ночью.
К вечеру глава МВД показал последствия террористического российского удара партнерам, дипломатам, представителям других стран. В частности, поврежденную больницу "Охматдет" посетили представители ЕС, ООН, ЮНИСЕФ, НАТО, Греции, Индонезии, Турции, Армении, Словакии, Вьетнама, Азербайджана, Швеции, Нидерландов, Словении, Черногории, Норвегии, Северной Македонии, Канады, Швейцарии, Мексики, Республики Судан, Молдовы, Испании, Японии, Чехии, Финляндии, Италии и Франции.
Клименко отметил, что всего в понедельник удалось в короткие сроки перевезти более 100 тяжелобольных детей.
Предыстория:
- В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен, там идут поисково-спасательные работы.
- По состоянию на 14.30, по данным столичных властей, было известно о гибели двух взрослых и 16 пострадавших, среди которых 7 детей.
- Служба безопасности Украины квалифицировала удар России по национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По данным СБУ, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.
- Министерство здравоохранения Украины объявило о сборе денег для Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", в которую в понедельник попала российская ракета и где погибли два человека.
- Перевести средства на счета Фонда "Охматдет" можно по этой ссылке.