Столтенберг осудил массированную ракетную атаку России на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил ракетные обстрелы Россией украинских городов, которые состоялись в понедельник.

Источник: Столтенберг сказал, прибыв в Пентагон на встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, сообщает "Европейская правда"

Детали: Столтенберг выступил накануне саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля.

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"В Украине Россия продолжает свою жестокую войну. Только сегодня мы стали свидетелями ужасных ракетных атак на украинские города, в результате которых погибли невинные гражданские, в том числе дети. Я осуждаю эти ужасные атаки", – сказал он.

Генсек добавил, что саммит в Вашингтоне примет решение относительно дальнейшего усиления поддержки Украины.

"И Россия должна понять, что они не смогут нас переждать. Им придется сесть за стол переговоров и принять решение, в котором Украина одержит верх как суверенное независимое государство", – заявил Столтенберг.

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Напомним, США выступают за расследование удара по "Охматдету" как военного преступления РФ.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированного ракетного обстрела украинских городов в очередной раз призвал союзников Украины ускорить поставки Киеву средств противовоздушной обороны.



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