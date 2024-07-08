Генштаб: Противник интенсивно атакует на Покровском направлении

На фронте с начала суток 8 июля произошло 108 боевых столкновений, русские войска активно атакуют на покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 8 июля

Детали: На Харьковском направлении россияне семь раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах Сотницкого Казачка, Волчанская, Тихого, Старицы и Глубокого.

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Пять раз РФ атаковала на Купянском направлении. Бои шли близ Стельмаховки и Берестового, где четыре атаки наши воины отбили. Еще одно сражение продолжается в районе Петропавловки.

В Лиманском направлении за день российские войска 12 раз штурмовали позиции украинских защитников. В районах населенных пунктов Грековка, Невское, Макеевка, Терны отбито 11 атак, одна продолжается.

На Северском направлении наши войска отразили пять атак противника вблизи Верхнекаменского.

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На Краматорском направлении потерпели неудачу семь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Григорьевки, Андреевки и Белой Горы.

Дословно: "На Торецком направлении ситуация напряженная: оккупанты за сегодняшний день 16 раз штурмовали вблизи Дилиевки, Торецкого, Северного и Нью-Йорка. Все атаки остановлены.

Интенсивно атакует противник украинских защитников в Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 38 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Новоалександровки, Воздвиженки и Новоселовки Первой. 10 боеприкосновений на направлении еще продолжаются. По предварительным подсчетам, за текущие сутки наши воины ликвидировали и ранили здесь 294 военнослужащих врага. Утраты захватчиков в технике уточняются.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается семь боевых столкновений. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Константиновка. Боевые действия продолжаются в трёх локациях.

На Времивском направлении идут два боеприкосновения возле Водяного и Константиновки.

Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил три безуспешных атаки неподалеку от населенных пунктов Роботино и Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении три штурмовых действия врага на левобережье Днепра не имели успеха. Потери позиций не допущены".