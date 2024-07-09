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Аварийно-спасательные работы в "Охматдете" продолжаются и ночью

Валентина Романенко, Богдан КутеповВторник, 9 июля 2024, 00:09
Аварийно-спасательные работы в Охматдете продолжаются и ночью
фото Богдана Кутепова, УП

Аварийно-спасательные работы в больнице "Охматдет" продолжаются, их не будут прекращать на ночь.

Источник: пресс-служба МВД

Детали: Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что Национальная полиция обеспечит круглосуточную охрану поврежденной больницы. В пресс-службе ведомства "Украинской правде" уточнили, что работы будут продолжаться и ночью.

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К вечеру глава МВД показал последствия террористического российского удара партнерам, дипломатам, представителям других стран. В частности, поврежденную больницу "Охматдет" посетили представители ЕС, ООН, ЮНИСЕФ, НАТО, Греции, Индонезии, Турции, Армении, Словакии, Вьетнама, Азербайджана, Швеции, Нидерландов, Словении, Черногории, Норвегии, Северной Македонии, Канады, Швейцарии, Мексики, Республики Судан, Молдовы, Испании, Японии, Чехии, Финляндии, Италии и Франции.

 
фото МВД

Клименко отметил, что всего в понедельник удалось в короткие сроки перевезти более 100 тяжелобольных детей.

Обновлено: Корреспондент УП сфотографировал продолжение аварийно-спасательных работ в ночь на 9 июля.

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Темы: Киевракетный ударвойна
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