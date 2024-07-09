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СМИ: Российских военных начали хоронить в братских могилах

Алена ИвашкивВторник, 9 июля 2024, 00:13
СМИ: Российских военных начали хоронить в братских могилах
фото иллюстративное: Getty Images

Погибших в ходе вторжения в Украину российских военных, личности которых не удалось установить, начали хоронить в братских могилах. 

Источник: The Moscow Times

Детали: По данным назначенного Москвой "омбудсмена" оккупированной части Луганской области Украины Анны Сороки, в "ЛНР" таким образом были похоронены тела не менее 20 неизвестных военнослужащих. 

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Братскую могилу выкопали вблизи мемориального комплекса "Незаживающая рана Донбасса", рассказала Сорока.

В конце 2021 года, незадолго до начала полномасштабного вторжения в Украину, в России разработали национальный стандарт, который определяет требования к массовым захоронениям людей и животных в военное время и на случай чрезвычайных ситуаций. Документ вступил в силу в феврале 2022 года.

Темы: война
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