СМИ: Российских военных начали хоронить в братских могилах

Погибших в ходе вторжения в Украину российских военных, личности которых не удалось установить, начали хоронить в братских могилах.

Источник: The Moscow Times

Детали: По данным назначенного Москвой "омбудсмена" оккупированной части Луганской области Украины Анны Сороки, в "ЛНР" таким образом были похоронены тела не менее 20 неизвестных военнослужащих.

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Братскую могилу выкопали вблизи мемориального комплекса "Незаживающая рана Донбасса", рассказала Сорока.

В конце 2021 года, незадолго до начала полномасштабного вторжения в Украину, в России разработали национальный стандарт, который определяет требования к массовым захоронениям людей и животных в военное время и на случай чрезвычайных ситуаций. Документ вступил в силу в феврале 2022 года.