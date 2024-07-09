В Белом доме пообещали "сильный набор сигналов и сообщений господину Путину"
В Белом доме осудили удары России по детской клинике "Охматдет" и пообещали в течение этой недели послать очень сильный набор сигналов и сообщений главе России Владимиру Путину.
Источник: советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, "Голос Америки"
Детали: Он заявил, что для Путина это "нормально бить по гражданской инфраструктуре" и ему "безразлично, находятся ли люди в больницах, или жилых домах".
В то же время журналисты на брифинге спросили Кирби, не является ли подобная атака россиян определенным сигналом накануне саммита НАТО, который должен пройти с 9 по 11 июля в Вашингтоне.
Прямая речь: "Я не могу подчеркнуть, что это какое-то сообщение. Но, как я уже сказал, то, что вы увидите в течение этой недели, это очень сильный набор сигналов и сообщений господину Путину о том, что он не может переждать НАТО, не сможет переждать Соединенные Штаты. Мы будем продолжать поддерживать Украину".
Еще детали: Россия, по словам Кирби, усилила свою кампанию против украинской энергосистемы, намеренно "лишая мирное население света" перед осенью и зимой. Чиновник Белого дома анонсировал, что на саммите НАТО будет "несколько серьезных шагов" для усиления противовоздушной обороны Украины.
Предыстория:
- В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен, там идут поисково-спасательные работы.
- По состоянию на 14.30, по данным столичных властей, было известно о гибели двух взрослых и 16 пострадавших, среди которых 7 детей.
- Служба безопасности Украины квалифицировала удар России по национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По данным СБУ, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.
- Министерство здравоохранения Украины объявило о сборе денег для Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", в которую в понедельник попала российская ракета и где погибли два человека.
- Перевести средства на счета Фонда "Охматдет" можно по этой ссылке.