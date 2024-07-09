В Белом доме пообещали "сильный набор сигналов и сообщений господину Путину"

В Белом доме осудили удары России по детской клинике "Охматдет" и пообещали в течение этой недели послать очень сильный набор сигналов и сообщений главе России Владимиру Путину.

Источник: советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, "Голос Америки"

Детали: Он заявил, что для Путина это "нормально бить по гражданской инфраструктуре" и ему "безразлично, находятся ли люди в больницах, или жилых домах".

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В то же время журналисты на брифинге спросили Кирби, не является ли подобная атака россиян определенным сигналом накануне саммита НАТО, который должен пройти с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

Прямая речь: "Я не могу подчеркнуть, что это какое-то сообщение. Но, как я уже сказал, то, что вы увидите в течение этой недели, это очень сильный набор сигналов и сообщений господину Путину о том, что он не может переждать НАТО, не сможет переждать Соединенные Штаты. Мы будем продолжать поддерживать Украину".

Еще детали: Россия, по словам Кирби, усилила свою кампанию против украинской энергосистемы, намеренно "лишая мирное население света" перед осенью и зимой. Чиновник Белого дома анонсировал, что на саммите НАТО будет "несколько серьезных шагов" для усиления противовоздушной обороны Украины.

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