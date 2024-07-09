ISW: Россия хочет снять с себя ответственность за обстрел "Охматдета" 

Российские официальные лица и пропагандисты пытаются снять с себя ответственность за обстрел детской больницы "Охматдет".

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Военные аналитики отметили, что российские субъекты информационного пространства делают ложные заявления о ракетах, которыми был нанесен удар, и состоянии больницы - все это противоречит существующим доказательствам.

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Украинский центр противодействия дезинформации также предупредил, что российские пропагандистские источники усиливают различные информационные операции, направленные на то, чтобы отвести ответственность за удар от России.

В частности, российская пропаганда сделала ложные заявления о том, что Украина использует часть или всю больницу для лечения раненых украинских солдат, что Украина хранит ракеты в больнице, и что в больницу попали украинские ракеты противовоздушной обороны, а не российская ракета.

Ключевые выводы ISW за 8 июля:

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