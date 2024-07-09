Генсек ООН осудил массированную ракетную атаку России по украинским городам
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил массированную ракетную атаку РФ по украинским городам, в частности удар по киевской детской больнице "Охматдет".
Источник: заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, "Укринформ"
Детали: По его словам, генеральный секретарь ООН решительно осуждает ракетный обстрел Российской Федерацией жилых домов и гражданской инфраструктуры по всей Украине, в частности в городах Киев, Кривой Рог, Днепр и Покровск. Сообщается, что в результате обстрела погибли десятки мирных жителей, в том числе дети, и еще более 150 получили ранения".
В ООН отметили, что "особенно шокирующими" являются удары ракетами РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве, которая является крупнейшим педиатрическим учреждением в Украине, и по еще одному медицинскому учреждению в столице.
Прямая речь: "Удары по гражданским лицам и гражданским объектам запрещены международным гуманитарным правом, и любые такие атаки неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Генеральный секретарь ООН выражает глубокие соболезнования семьям всех жертв и желает скорейшего выздоровления раненым".
Предыстория:
- В результате удара РФ по территории Украины 8 июля погибли 37 человек, ранены 170.
- 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен, там идут поисково-спасательные работы.
- По данным столичных властей, было известно о гибели двух взрослых и 16 пострадавших, среди которых 7 детей.
- Служба безопасности Украины квалифицировала удар России по национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По данным СБУ, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.
- Министерство здравоохранения Украины объявило о сборе денег для Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", в которую в понедельник попала российская ракета и где погибли два человека.
- Перевести средства на счета Фонда "Охматдет" можно по этой ссылке.