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Генсек ООН осудил массированную ракетную атаку России по украинским городам

Алена ИвашкивВторник, 9 июля 2024, 05:21
Генсек ООН осудил массированную ракетную атаку России по украинским городам
Антониу Гутерреш, фото: news.un.org

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил массированную ракетную атаку РФ по украинским городам, в частности удар по киевской детской больнице "Охматдет".

Источник: заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, "Укринформ"

Детали: По его словам, генеральный секретарь ООН решительно осуждает ракетный обстрел Российской Федерацией жилых домов и гражданской инфраструктуры по всей Украине, в частности в городах Киев, Кривой Рог, Днепр и Покровск. Сообщается, что в результате обстрела погибли десятки мирных жителей, в том числе дети, и еще более 150 получили ранения".

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В ООН отметили, что "особенно шокирующими" являются удары ракетами РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве, которая является крупнейшим педиатрическим учреждением в Украине, и по еще одному медицинскому учреждению в столице.

Прямая речь: "Удары по гражданским лицам и гражданским объектам запрещены международным гуманитарным правом, и любые такие атаки неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Генеральный секретарь ООН выражает глубокие соболезнования семьям всех жертв и желает скорейшего выздоровления раненым".

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Темы: ООНвойнаракетный удар
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